Повернення в обойму

На щастя, для збірної України та Аталанти відновлення Руслана минуло швидко. Маліновський вже повернувся у загальну групу та готується до наступного поєдинку бергамівського клубу.

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Український півзахисник може вийти у перенесеному поєдинку Аталанти проти Торіно. Гра відбудеться 27 квітня.

Нагадаємо, що футболіст із України покидав поле накульгуючи та з допомогою медиків. На післяматчевій пресконференції головний тренер клубу з Бергамо Джан П'єро Гасперіні розповів, що у Руслана виникли проблеми з коліном.

Маліновському наклали чотири шви, а його травма виявилась несерйозною.

Аталанта після 33 матчів йде лише на 8-му місці у таблиці Серії А.

Деталі. У сезоні-2021/2022 Маліновський відіграв у футболці Аталанти 37 матчів, у яких відзначився 10 голами та 5 асистами.