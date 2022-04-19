Малиновский получил травму

Руслан Малиновский только 34 минуты отыграл в футболке Аталанты. Украинец хромая и с помощью медиков покинул поле, когда счет на табло был 0:0. На послематчевой пресс-конференции Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос об украинском легионере.

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Наставник Аталанты надеется, что травмы Малиновска окажется несерьезной.

У Малиновского возникла проблема с коленом. Надеемся, что это не растяжение связкой или что-то посерьезнее,

– рассказал итальянский специалист.

К сожалению, Аталанта не смогла порадовать родных болельщиков победой. Верона неожиданно была сильнее – 1:2.

К слову. В нынешнем сезоне Малиновский провел 37 поединков, отличивших 10 голов и 5 результативных передач.

Пока неизвестно, сможет ли Малиновский восстановиться до следующего поединка Аталанты, который состоится 23 апреля. Бергамовский клуб сыграет на выезде против Венеции.