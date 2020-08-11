Лопес-старший рассказал о проблемах с гонораром для его сына Теофимо Лопеса. Он считает, что Ломаченко должен поделиться частью своего гонорара, если хочет, чтобы бой состоялся.

Он не считает, что главным препятствием, чтобы увеличить гонорар для американца, является отсутствие зрителей на поединке. Отец Лопеса думает, не этот фактор является тем, из-за которого у них забрали 2 миллиона, сообщает Fdbplus.

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Громкое заявление команды Лопеса

Перед пандемией коронавируса американцу предлагали гонорар в размере 3 миллионов долларов, теперь он составляет лишь 1 миллион. Команда Лопеса теряет такую ​​сумму, но Теофимо готов провести бой против украинца Ломаченко.

Сторона американца не согласна с тем гонораром, который получит Ломаченко. Лопес заявил, что украинский боксер должен поделиться гонораром с соперником, если хочет провести бой именно против Теофимо.

Он боксер на 2 миллиона, а Top Rank готов заплатить украинцу 3,2-3,4 миллиона. А нам на 2 миллиона меньше. Думаю, что они должны договориться, чтобы Ломаченко отдал нам немного денег, чтобы бой состоялся,

– сказал Лопес-старший.

Если Ломаченко будет драться против другого соперника, то не сможет столько получить за поединок.

Ранее сообщалось, что руководитель компании Top Rank Боб Арум заявил, что опубликованная информация о том, что Ломаченко получит 3,5 миллиона долларов, не слишком соответствует действительности. Сам украинец готов провести бой против Лопеса за меньший гонорар.

Бой под угрозой срыва