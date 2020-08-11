Лопес-старший розповів про проблеми з гонораром для його сина Теофімо Лопеса. Він вважає, що Ломаченко повинен поділитись частиною власного гонорару, якщо хоче, щоб бій таки відбувся.

Він не вважає, що головною перешкодою, щоб збільшити гонорар для американця є відсутність глядачів на поєдинку. Батько Лопеса гадає, що не цей фактор є тим через який у них забрали 2 мільйони, повідомляє Fdbplus.

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Гучна заява команди Лопеса

Перед пандемією коронавірусу американцю пропонували гонорар у розмірі 3 мільйонів доларів, тепер він складає лише 1 мільйон. Команда Лопеса втрачає таку суму, але Теофімо готовий провести бій проти українця Ломаченка.

Сторона американця не згідна з тим гонораром, який отримає Ломаченко. Лопес заявив, що український боксер повинен поділитись гонораром з суперником, якщо хоче провести бій саме проти Теофімо.

Він боксер на 2 мільйони, а Top Rank готов заплатити українцю 3,2-3,4 мільйона. А нам на 2 мільйони менше. Гадаю, що вони повинні домовитись, щоб Ломаченко віддав нам трохи грошей, щоб бій відбувся,

– сказав Лопес-старший.

Якщо Ломаченко буде битись проти іншого суперника, то не зможе стільки отримати за поєдинок.

Раніше повідомлялось, що керівник компанії Top Rank Боб Арум заявив, що опублікована інформація про те, що Ломаченко отримає 3,5 мільйони доларів, не надто відповідає дійсності. Сам українець готовий провести бій проти Лопеса за менший гонорар.

Бій під загрозою зриву