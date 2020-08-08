Руководитель компании Top Rank Боб Арум надеется, что чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес все же согласится на поединок и гонорар, который ему предложили. Ломаченко же сам заявил, что готов драться даже за меньшие средства.

Об этом рассказал Боб Арум в эфире радиостанции SiriusXM. Промоутер надеется, что Лопес вскоре все же подпишет контракт о бое с Ломаченко.

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Заявление промоутера

По словам Боба, Лопес не может рассчитывать на увеличение гонорара. Но он верит до последнего, что Лопес все же уступит своим принципам.

Что касается Ломаченко, то украинец сам согласился на уменьшение гонорара за поединок. Он очень хочет провести бой против американца.

Мы никогда не платили меньше, чем гарантированный минимум. Опубликованная информация о том, что Ломаченко получит 3,5 миллиона долларов, не слишком соответствует действительности,

– заявил Арум.

Ранее сам промоутер Арум объяснил команде Лопеса, что они не могут предложить больший гонорар из-за того, что у них не будет выручки от продажи билетов и платных трансляций от этого поединка.

Добавим, что украинская сторона начала искать запасной вариант для поединка, если Лопес таки откажется от боя.

Потенциальным соперником может стать старый знакомый Ломаченко, которого он победил на Олимпиаде 2012 года в Лондоне – Феликс Вердехо.

Бой под угрозой срыва