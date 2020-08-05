Бой между обладателем титула IBF Теофимо Лопесом и владельцем поясов WBA, WBO, WBC Franchise Василием Ломаченко может не состояться из-за американца, которого не устраивает гонорар. Украинская сторона уже ищет потенциального соперника, им может стать Феликс Вердехо.

Руководитель компании Top Rank Боб Арум рассматривает различные запасные варианты, если Лопес таки будет стоять на своей позиции относительно гонорара, сообщает Yahoo! Sports.

Вот так: Команда Лопеса поставила ультиматум организаторам и Ломаченко

В случае, если бой между Лопесом и Ломаченко таки сорвется, то украинец сможет провести поединок против перспективного Феликса Вердехо.

Арум попытается организовать такой бой.

Что известно о потенциальном сопернике украинца

Ломаченко является старым обидчиком Вердехо.

После уверенных двух стартовых побед на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, Вердохо проиграл в четвертьфинале будущему чемпиону игр украинцу Василию Ломаченко. Теперь Вердехо не прочь взять реванш у украинца.

16 июля 2020 года Вердехо быстро победил непобедимого американца Вилла Мадеру.