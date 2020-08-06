Лопес назвал всех ослами и намекнул о бое с Ломаченко
Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес развеял слухи о возможном отказе от боя с чемпионом по версиям WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко. Он заявил, что переговоры продолжаются.
Лопес сделал такое заявление в своем Twitter. Он написал, что бой все же состоится.
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Заявление Лопеса
Ослы, этот бой состоится. Такие вещи иногда занимают больше времени, поэтому они называются переговорами,
– написал боксер.
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