Лопес сделал такое заявление в своем Twitter. Он написал, что бой все же состоится.

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Заявление Лопеса

Ослы, этот бой состоится. Такие вещи иногда занимают больше времени, поэтому они называются переговорами,

– написал боксер.