"В моей команде все в порядке"

Усик признался, что следит за информацией относительно своего соперника Энтони Джошуа. Он ознакомлен с тем, что британец находится в поисках нового тренера перед реваншем.

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Но, однако украинский боксер уверен в своих силах, а самое главное – в своей команде, которая осталась неизменной.

Конечно, я видел видео, потому что мы собираем всю информацию. Но я не думаю об этом, потому что это дело Энтони Джошуа. Пусть он делает все, что хочет. Слава Богу, в моей команде все в порядке, каждый ее член на своем месте, поэтому все хорошо,

– сказал Усик.

Победа Усика над Джошуа