"В моей команде все в порядке"
Усик признался, что следит за информацией относительно своего соперника Энтони Джошуа. Он ознакомлен с тем, что британец находится в поисках нового тренера перед реваншем.
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Но, однако украинский боксер уверен в своих силах, а самое главное – в своей команде, которая осталась неизменной.
Конечно, я видел видео, потому что мы собираем всю информацию. Но я не думаю об этом, потому что это дело Энтони Джошуа. Пусть он делает все, что хочет. Слава Богу, в моей команде все в порядке, каждый ее член на своем месте, поэтому все хорошо,
– сказал Усик.
Победа Усика над Джошуа
- В сентябре Усик и Джошуа встретились в Лондоне. 12-раундовый бой завершился победой украинца, он одержал победу единогласным решением судей.
- Британец уже активировал опцию в контракте о реванше.
- Команда Усика подчеркнула, что хочет провести бой в Украине на НСК "Олимпийский".
- Недавно Джошуа заявил, что о месте боя с Усиком лучше спрашивать его промоутеров.
- Однако он заверил, что не против встретиться с Усиком в Украине.