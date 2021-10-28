"У моїй команді все гаразд"

Усик зізнався, що слідкує за інформацією щодо свого суперника Ентоні Джошуа. Він ознайомлений з тим, що британець перебуває в пошуках нового тренера перед реваншем.

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Та, проте український боксер впевнений у своїх силах, а найголовніше – у своїй команді, яка залишилася незмінною.

Звичайно, я бачив відео, бо ми збираємо всю інформацію. Але я не думаю про це, тому що це справа Ентоні Джошуа. Нехай він робить усе, що хоче. Слава Богу, у моїй команді все гаразд, кожен її член на своєму місці, тому все добре,

– сказав Усик.

Перемога Усика над Джошуа