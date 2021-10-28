"У моїй команді все гаразд"
Усик зізнався, що слідкує за інформацією щодо свого суперника Ентоні Джошуа. Він ознайомлений з тим, що британець перебуває в пошуках нового тренера перед реваншем.
Це цікаво Справжня війна за титули: розлючений Джошуа хоче серйозно покалічити Усика у реванші
Та, проте український боксер впевнений у своїх силах, а найголовніше – у своїй команді, яка залишилася незмінною.
Звичайно, я бачив відео, бо ми збираємо всю інформацію. Але я не думаю про це, тому що це справа Ентоні Джошуа. Нехай він робить усе, що хоче. Слава Богу, у моїй команді все гаразд, кожен її член на своєму місці, тому все добре,
– сказав Усик.
Перемога Усика над Джошуа
- У вересні Усик та Джошуа зустрілися у Лондоні. 12-раундовий бій завершився перемогою українця, він здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
- Британець вже активував опцію в контракті про реванш.
- Команда Усика наголосила, що хоче провести бій в Україні на НСК "Олімпійський".
- Нещодавно Джошуа заявив, що про місце бою з Усиком краще запитувати його промоутерів.
- Проте він запевнив, що не проти зустрітися з Усиком в Україні.