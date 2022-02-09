Психологические и корона-проблемы украинцев на Олимпиаде: эксклюзив с главой ФБУ Брынзаком

Сборная Украины по биатлону понесла значительные потери на Олимпийских играх в Пекине из-за положительных тестов на коронавирус. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак эксклюзивно для сайта 24-го канала рассказал актуальную информацию о ситуации в команде.

Больные спортсмены не могут тренироваться

Владимир Брынзак рассказал о состоянии здоровья спортсменов, находящихся на самоизоляции. Об этом сообщает 24 канал.

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Перед открытием Олимпиады-2022, 2 февраля, стало известно, что Елена Белосюк отправилась на самоизоляцию из-за коронавирусной болезни. А накануне "индивидуалки" положительный тест сдала и Дарья Блашко.

"Самочувствие у Елены нормальное, но ее держат, потому что показатели не в норме, у Оргкомитета есть требования, которых мы должны придерживаться", – сказал Брынзак.

Глава ФБУ заверил, что спортсмены, у которых обнаружили коронавирус, даже несмотря на хорошее самочувствие, не могут индивидуально тренироваться. Им запрещено выходить из комнаты.

Они полностью изолированы в комнатах. В их доступе тренажеры, но не больше. Им нельзя выходить из помещения. Белосюк нервничает, хочет как можно быстрее вернуться в команду. Блашко вообще без симптомов, но цифры не дают возможности выйти из изоляции.

– отметил президент Федерации биатлона Украины.

Во время индивидуального старта 7 февраля стало плохо Валентине Семеренко, поэтому она сошла с дистанции. Позже появилась информация о том, что биатлонистка досрочно покидает Олимпийские игры.

Брынзак рассказал, что Семеренко вернется в Киев 9 февраля в 16:00.

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По прибытию в Пекин главный тренер мужской команды Юрай Санитра сдал положительный тест на коронавирус. Сначала отмечалось, что наставник сможет вернуться в команду через 7 дней после обнаружения болезни. Однако Санитра до сих пор находится на изоляции.

Юрай Санитра тоже чувствует себя хорошо, но его не выпускают из изоляции из-за неудовлетворительных показателей. Надеемся, что в ближайшее время он сможет вернуться в команду,

– заверил Брынзак.

Запасная биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина уже прибыла в Пекин, чтобы выступить на Играх-2022. По словам главы федерации биатлона Украины, она сможет выйти на старт уже в спринтерской гонке, которая состоится 11 февраля.

"Меркушина уже присоединилась к основной команде и начала тренироваться. Она сможет выступить в спринте. Однако она поздно прилетела, нужно минимум 7 – 8 дней акклиматизации. Поэтому у нее будет тяжелое состояние для гонки. Но мы ничего с этим не можем поделать, придется рисковать", – рассказал Владимир Михайлович.

Украина может не выступить в женской эстафете

Также Брынзак рассказал, что биатлонистам психологически сложно тягаться в таких условиях. Пока неизвестно, сможет ли женская команда выступить в эстафете.

Команде тяжело, потому что такое состояние. Треть команды закрыта: массажисты, сервисмены, главный тренер. Для спортсмена это все очень тяжело, психологически сложно. Сдают тесты все время. Не известно будет ли эстафета, поскольку только трое здоровых биатлонисток,

– подчеркнул специалист.

Глава Федерации биатлона оценил первые старты украинских спортсменов.

"Было видно, что Джима и Пидручный были готовы, но надо, чтобы все складывалось и были нули. Девушки показали неплохое выступление: 10 и 11 позиции. Дмитрий – 18-й, это его лучший результат в индивидуальной гонке. Но еще хочется на подиум попасть, потому еще есть гонки, они будут стараться", – подытожил Брынзак.

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