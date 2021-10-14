Гроші будуть порівну
Олександр Усик має можливість вдруге поспіль перемогти Ентоні Джошуа. Цього разу багато фанатів чекатиме на нокаут від українця.
До речі Промоутер Ф'юрі прогнозує нокаут для Джошуа у реванші з Усиком
Промоутер українського боксера Олександр Красюк запевнив, що гонорар за другий поєдинок буде поділений порівну.
Переговорний процес вже не буде проходити. Ми про все домовилися ще тоді – 50 на 50,
– зазначив промоутер.
Джошуа не втратив можливість активувати опцію реваншу. Цікаво, що такий шанс був лише у випадку поразки британця. Що і сталось. Якщо поразки б зазнав українець, то в Усика не було б можливості взяти у суперника реванш. Такими були умови контракту бою.
Реванш Усик – Джошуа: що відомо
- Наразі невідомо, де саме відбудеться реванш. Команда Олександра хоче провести бій на очах українських фанатів. Джошуа не проти провести реванш у Києві.
- Перший поєдинок між боксерами завершився перемогою Усика за одноголосним рішенням суддів.
- На пресконференції в Україні Красюк із посмішкою на обличчі розповів, що після підписання угоди першого бою Усик зрадів, що зможе побити Ентоні двічі, мило назвавши британця Антохою.
- Британський боксер ще на ринзі сказав Олександру, що тепер знає, як завдати поразки українцю.
- Усик спробує нокаутувати Джошуа та захистити свої чемпіонські пояси, які відібрав в Ентоні. Нагадаємо, що у першому поєдинку в 12-му раунді українець ледь не поклав суперника на канвас. Ще декілька б секунд й Усик нокаутував Ентоні.