Гроші будуть порівну

Олександр Усик має можливість вдруге поспіль перемогти Ентоні Джошуа. Цього разу багато фанатів чекатиме на нокаут від українця.

До речі Промоутер Ф'юрі прогнозує нокаут для Джошуа у реванші з Усиком

Промоутер українського боксера Олександр Красюк запевнив, що гонорар за другий поєдинок буде поділений порівну.

Переговорний процес вже не буде проходити. Ми про все домовилися ще тоді – 50 на 50,

– зазначив промоутер.

Джошуа не втратив можливість активувати опцію реваншу. Цікаво, що такий шанс був лише у випадку поразки британця. Що і сталось. Якщо поразки б зазнав українець, то в Усика не було б можливості взяти у суперника реванш. Такими були умови контракту бою.

Реванш Усик – Джошуа: що відомо