Промоутер Усика назвал главного соперника украинского боксера

В августе 2022 года Александр Усик выйдет на ринг против британца Энтони Джошуа. Реванш состоится в Саудовской Аравии.

Красюк: Победная стратегия не связана с тренером

Промоутер украинского боксера Александр Красюк прокомментировал предстоящий реванш Усика из Джошуа. Он рассказал, что Александру необходимо сделать, чтобы победить Энтони.

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Победная стратегия не связана с тренером, местом, где ты тренируешься, перчатками и т.д. Главное – то, что у тебя в голове. Усик говорит: "Мой самый главный соперник – я сам. Если я справлюсь с собой, то выиграю у любого",

– рассказал Красюк.

Специалист сомневается в том, что новый тренер британского боксера сможет изменить его стиль, скорее всего, он сможет улучшить психологию Джошуа.

"Я не думаю, что Роберт Гарсия может значительно изменить стиль Джошуа. Возможно, он способен улучшить его психологию, и это сделает Джошуа более солидным соперником для Усика в ринге, поскольку он будет бойцом, воином. Гарсия имеет очень хороший опыт сотрудничества со многими бойцами. Вероятно, он сможет поделиться им с Эй Джеем", – добавил промоутер.

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