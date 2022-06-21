Промоутер Усика назвал главного соперника украинского боксера
Источник:ютуб-канал Rob Tebbutt
В августе 2022 года Александр Усик выйдет на ринг против британца Энтони Джошуа. Реванш состоится в Саудовской Аравии.
Красюк: Победная стратегия не связана с тренером
Промоутер украинского боксера Александр Красюк прокомментировал предстоящий реванш Усика из Джошуа. Он рассказал, что Александру необходимо сделать, чтобы победить Энтони.
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Победная стратегия не связана с тренером, местом, где ты тренируешься, перчатками и т.д. Главное – то, что у тебя в голове. Усик говорит: "Мой самый главный соперник – я сам. Если я справлюсь с собой, то выиграю у любого",
– рассказал Красюк.
Специалист сомневается в том, что новый тренер британского боксера сможет изменить его стиль, скорее всего, он сможет улучшить психологию Джошуа.
"Я не думаю, что Роберт Гарсия может значительно изменить стиль Джошуа. Возможно, он способен улучшить его психологию, и это сделает Джошуа более солидным соперником для Усика в ринге, поскольку он будет бойцом, воином. Гарсия имеет очень хороший опыт сотрудничества со многими бойцами. Вероятно, он сможет поделиться им с Эй Джеем", – добавил промоутер.
Усик – Джошуа: когда состоится реванш
- Организаторы поединка долго не могли определиться с датой и местом проведения реванша Усик – Джошуа.
- Сначала отмечалось, что сражение может состояться 23 июля. Однако впоследствии эту информацию отрицали, мол, будет недостаточно времени для раскрутки поединка.
- Долгожданное противостояние с участием украинца и британца состоится 20 августа.
- Встретятся боксеры для реванша в Джедди, Саудовская Аравия.
- За несколько дней до оглашения официальной даты поединка Александр показал в своем инстаграмме, как он готовится к противостоянию с Джошуа.
- Усик лаконично прокомментировал предстоящее противостояние с Энтони. Он рассказал, что ему поможет одолеть британского боксера.
- Напомним, что в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2021 года Усик сенсационно победил Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.
- Еще до оглашения результатов Джошуа заговорил о реванше. Британец активировал опцию в контракте на бой-ответ.