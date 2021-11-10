Украинский боксер признался, что пока не изучал сильных и слабых сторон своего возможного соперника, при этом отдал должное мастерство британскому чемпиону по версии WBC.

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"Когда шел бой Фьюри – Уайлдер, я находился в Грузии и смотрел трансляцию онлайн с телефона, но масштаб все равно ощущался. Это был очень сильный бой", – начал он.

Моя встреча с Фьюри и его слабые стороны? Все может быть. Мы виделись с Фьюри, но ни разу не общались с ним тет-а-тет. Если честно, я не искал слабых мест – это мы будем определять вместе с тренером. Мой подход таков, что нужно думать прежде всего о себе и своей подготовке,

– сказал Усик.

Фьюри может подраться с Усиком