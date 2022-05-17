Промоутер Усика рассказал о планах украинца после реванша из Джошуа

Уже летом 2022 Александр Усик должен сойти на ринге против Энтони Джошуа. Промоутер украинского боксера заговорил о планах, если Усику удастся вторично победить соперника из Великобритании.

Красюк: Не следует забегать далеко вперед

Александр Красюк рассказал, что сейчас его подопечный делает акцент только на реванше против Энтони Джошуа. Только в случае победы Александр Усик будет думать о бое за звание абсолютного чемпиона мира.

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Не следует забегать далеко вперед, но стратегия – это стратегия. Она означает направление, куда ты должен двигаться. Усик будет двигаться в направлении абсолютного чемпионства. Он уже объединен чемпион мира, у него три титула в тяжелом весе,

– сказал представитель Усика.

Промоутер чемпиона мира не уверен, будет ли тогда будущим соперником украинца Тайсон Фьюри. "Цыганский король" объявил об окончании карьеры после победы над Диллианом Уайтом, потому его пояс может стать вакантным.

Однако в боксерском круге мало верят, что британец окончательно покинул профессиональный ринг. Никто не исключает его возвращения.

Реванш Усик – Джошуа: коротко о главном