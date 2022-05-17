Красюк: Не следует забегать далеко вперед
Александр Красюк рассказал, что сейчас его подопечный делает акцент только на реванше против Энтони Джошуа. Только в случае победы Александр Усик будет думать о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
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Не следует забегать далеко вперед, но стратегия – это стратегия. Она означает направление, куда ты должен двигаться. Усик будет двигаться в направлении абсолютного чемпионства. Он уже объединен чемпион мира, у него три титула в тяжелом весе,
– сказал представитель Усика.
Промоутер чемпиона мира не уверен, будет ли тогда будущим соперником украинца Тайсон Фьюри. "Цыганский король" объявил об окончании карьеры после победы над Диллианом Уайтом, потому его пояс может стать вакантным.
Однако в боксерском круге мало верят, что британец окончательно покинул профессиональный ринг. Никто не исключает его возвращения.
Реванш Усик – Джошуа: коротко о главном
- В начале войны Усик служил в территориальной обороне Киевской области. Однако впоследствии уехал в Европу для возвращения на ринг. Боксер объяснил свое решение тем, что на ринге он сделает для страны гораздо больше, чем с оружием в руках.
- Реванш против Джошуа должен пройти 23 июля на Ближнем Востоке. Там бой сможет принести самые большие деньги. Есть еще вариант с Великобританией. Об этом заявлял промоутер британца Эдди Хирн.
- Многие не верят в то, что Энтони удастся взять реванш. Победу украинцу отдают даже Тайсон Фьюри и глава Top Rank Боб Арум.
- Усик заявил, что готовит сюрпризы для соперника, тоже не ожидающего легкого боя против украинца. Джошуа начал говорить о нокауте, в котором может побывать украинец.
- Пока стороны еще официально не объявили о реванше, но переговоры уже на финальной стадии. Команды согласовываются с даты и места поединка.
- Эгис Климас, менеджер украинского боксера, заверил, что Усик подойдет к реваншу в полной готовности.