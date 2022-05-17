Красюк: Не слід забігати далеко наперед

Олександр Красюк розповів, що наразі його підопічний робить акцент лише на реванші проти Ентоні Джошуа. Лише у разі перемоги Олександр Усик думатиме про бій за звання абсолютного чемпіона світу.

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Не слід забігати далеко наперед, але стратегія – це стратегія. Вона означає напрям, куди ти маєш рухатися. Усик рухатиметься у напрямі абсолютного чемпіонства. Він уже об'єднаний чемпіон світу, у нього три титули у надважкій вазі,

– сказав представник Усика.

Промоутер чемпіона світу не впевнений, чи тоді майбутнім суперником українця буде Тайсон Ф'юрі. "Циганський король" оголосив про закінчення кар'єри після перемоги над Ділліаном Уайтом, тому його пояс може стати вакантним.

Однак у боксерському колі мало вірять у те, що британець остаточно покинув професійний ринг. Ніхто не виключає його повернення.

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