Красюк: Не слід забігати далеко наперед
Олександр Красюк розповів, що наразі його підопічний робить акцент лише на реванші проти Ентоні Джошуа. Лише у разі перемоги Олександр Усик думатиме про бій за звання абсолютного чемпіона світу.
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Не слід забігати далеко наперед, але стратегія – це стратегія. Вона означає напрям, куди ти маєш рухатися. Усик рухатиметься у напрямі абсолютного чемпіонства. Він уже об'єднаний чемпіон світу, у нього три титули у надважкій вазі,
– сказав представник Усика.
Промоутер чемпіона світу не впевнений, чи тоді майбутнім суперником українця буде Тайсон Ф'юрі. "Циганський король" оголосив про закінчення кар'єри після перемоги над Ділліаном Уайтом, тому його пояс може стати вакантним.
Однак у боксерському колі мало вірять у те, що британець остаточно покинув професійний ринг. Ніхто не виключає його повернення.
Реванш Усик – Джошуа: коротко про головне
- На початку війни Усик служив у територіальній обороні Київської області. Однак згодом виїхав у Європу заради повернення на ринг. Боксер пояснив своє рішення тим, що на ринзі він зробить для країни значно більше, ніж зі зброєю у руках.
- Реванш проти Джошуа повинен відбутись 23 липня на Близькому Сході. Саме там бій зможе принести найбільші гроші. Є ще варіант із Великою Британією. Про це заявляв промоутер британця Едді Хірн.
- Багато людей не вірять у те, що Ентоні вдасться взяти реванш. Перемогу українцю віддають навіть Тайсон Ф'юрі та глава Top Rank Боб Арум.
- Усик заявив, що готує сюрпризи для суперника, який теж не чекає легкого бою проти українця. Джошуа почав говорити про нокаут, у якому може побувати українець.
- Наразі сторони ще офіційно не оголосили про реванш, але перемовини вже на фінальній стадії. Команди узгоджуються дату та місце двобою.
- Егіс Клімас, менеджер українського боксера, запевнив, що Усик підійде до реваншу у повній готовності.