Промоутер Усика назвал три возможных места проведения реванша с Джошуа

Промоутер Александр Красюк сообщил о возможных местах проведения боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Также он рассказал когда будет известна окончательная информация о предстоящем бое.

"До конца года будет окончательное решение"

Промоутер Усика отметил, что в течение нескольких следующих недель вместе с Эдди Хирном будут решать место предстоящего боя-реванша.

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Мы планируем встретиться с Эдди Хирном в течение нескольких следующих недель, чтобы заняться реваншем. Мы рассматриваем три возможных места проведения боя: Великобритания, Украина и Ближний Восток. Надеюсь, что до конца 2021 года мы сможем принять окончательное решение,

– сообщил Красюк.

Он также отметил, что Усика не разочаровало то, что ему придется ждать бой за звание абсолютного чемпиона.

"Мы на 100% знали об опции реванша. Мы дали свое слово и поставили подпись. Разочарованию нет места, поскольку все идет так, как мы планировали", – уверяет промоутер.

По словам Красюка, сейчас команда Усика сосредоточена на предстоящем поединке с Джошуа, о бое с Фьюри думать рано.

"Тайсон Фьюри должен доказать свой чемпионский статус, преодолев обязательного претендента. Но это уже дело Тайсона и его команды. В свою очередь, мы концентрируемся на реванше, это наша задача номер один", – добавил Александр Красюк.

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