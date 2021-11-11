"До кінця року буде остаточне рішення"

Промоутер Усика зазначив, що протягом кількох наступних тижнів разом з Едді Хірном будуть вирішувати місце майбутнього бою-реваншу.

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Ми плануємо зустрітися з Едді Хірном протягом кількох наступних тижнів, щоб зайнятися реваншем. Ми розглядаємо три можливі місця проведення бою: Велика Британія, Україна та Близький Схід. Сподіваюся, що до кінця 2021 року ми зможемо ухвалити остаточне рішення,

– повідомив Карасюк.

Він також наголосив, що Усика не розчарувало те, що йому доведеться чекати на бій за звання абсолютного чемпіона.

"Ми на 100% знали про опцію реваншу. Ми дали своє слово та поставили підпис. Розчаруванню немає місця, оскільки все йде так, як ми планували", – запевняє промоутер.

За словами Карасюка, наразі команда Усика зосереджена на майбутньому поєдинку з Джошуа, про бій з Ф'юрі думати зарано.

"Тайсон Ф'юрі має довести свій чемпіонський статус, подолавши обов'язкового претендента. Але це вже справа Тайсона та його команди. У свою чергу, ми концентруємось на реванші, це наше завдання номер один", – додав Олександр Карасюк.

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