Джошуа и Фьюри уже согласовали между собой детали поединка. Бой состоится в Саудовской Аравии, однако окончательная дата решается – это может быть либо 7, либо 14 августа.

К слову Фьюри отказывается подписывать контракт на бой с Джошуа

Дата все еще в процессе. Конечно, Олимпийские Игры заканчиваются 7 августа, поэтому с точки зрения глобальной перспективы, будет смысл, если он состоится 14-го. Это одна из тех вещей, которые мы рассчитываем окончательно решить в следующие несколько дней,

– отметил Хирный.

Промоутер признал, что многие расстроены из-за того, как складывались дела касательно организации поединка. Однако он уверен, что до конца недели о бое можно будет говорить официально.

"Мы в том положении, когда люди начинают расстраиваться. Но соглашение подписано. Теперь мы находимся на этапе, когда согласовываем незначительные детали контракта. С нашей стороны и со стороны Эй Джея, мы готовы двигаться дальше. Со стороны Тайсона Фьюри – есть несколько адвокатов, которые имеют свою точку зрения. Но нет причин, почему это не должно произойти до конца недели", – рассказал промоутер.

Что известно об отмене поединка между Фьюри и Джошуа

В начале марта 2021 года Фьюри и Джошуа подписали контракт на 2 поединка. Однако они до сих пор не согласовали ни дату, ни место поединка.

Боб Арум уже несколько раз заявлял, что бой между Фьюри и Джошуа не произойдет. Он сообщал, что Джошуа предстоит провести защиту титула WBO против украинца Александра Усика.

Также, по словам Арума, Фьюри рассматривает проведение третьего боя против Деонтея Уайлдера. Чемпион мира по версии WBC планирует переговоры с Уайлдером.

Эдди Хирн сообщал, что бой состоится в Саудовской Аравии. Однако Арум скептически отнесся к словам промоутера Джошуа. Он считает, что бой не успеют организовать.

1 мая Эгис Климас, менеджер Усика, сообщил, что поединок Фьюри – Джошуа не состоится в ближайшее время.

В ответ Хирн в тот же день заверил, что все в силе. Он заявил, что получил контракт от одной из стран Среднего Востока. По словам промоутера, юристы изучают контракт.

Информацию прокомментировал генеральный директор К2 Promotions Александр Красюк, представляющий интересы Усика. Об этом сообщает Luckypunchnet.

Он сообщил, что бой Фьюри с Джошуа не отменен официально. В то же время команда Усика ожидает информацию от WBO. У Усика ждут решения Джошуа – примет ли британец бой с Александром, или оставит титул.



Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа / Сравнительная инфографика Спорт 24