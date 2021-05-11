Джошуа и Фьюри уже согласовали между собой детали поединка. Бой состоится в Саудовской Аравии, однако окончательная дата решается – это может быть либо 7, либо 14 августа.
К слову Фьюри отказывается подписывать контракт на бой с Джошуа
Дата все еще в процессе. Конечно, Олимпийские Игры заканчиваются 7 августа, поэтому с точки зрения глобальной перспективы, будет смысл, если он состоится 14-го. Это одна из тех вещей, которые мы рассчитываем окончательно решить в следующие несколько дней,
– отметил Хирный.
Промоутер признал, что многие расстроены из-за того, как складывались дела касательно организации поединка. Однако он уверен, что до конца недели о бое можно будет говорить официально.
"Мы в том положении, когда люди начинают расстраиваться. Но соглашение подписано. Теперь мы находимся на этапе, когда согласовываем незначительные детали контракта. С нашей стороны и со стороны Эй Джея, мы готовы двигаться дальше. Со стороны Тайсона Фьюри – есть несколько адвокатов, которые имеют свою точку зрения. Но нет причин, почему это не должно произойти до конца недели", – рассказал промоутер.
Что известно об отмене поединка между Фьюри и Джошуа
- В начале марта 2021 года Фьюри и Джошуа подписали контракт на 2 поединка. Однако они до сих пор не согласовали ни дату, ни место поединка.
- Боб Арум уже несколько раз заявлял, что бой между Фьюри и Джошуа не произойдет. Он сообщал, что Джошуа предстоит провести защиту титула WBO против украинца Александра Усика.
- Также, по словам Арума, Фьюри рассматривает проведение третьего боя против Деонтея Уайлдера. Чемпион мира по версии WBC планирует переговоры с Уайлдером.
- Эдди Хирн сообщал, что бой состоится в Саудовской Аравии. Однако Арум скептически отнесся к словам промоутера Джошуа. Он считает, что бой не успеют организовать.
- 1 мая Эгис Климас, менеджер Усика, сообщил, что поединок Фьюри – Джошуа не состоится в ближайшее время.
- В ответ Хирн в тот же день заверил, что все в силе. Он заявил, что получил контракт от одной из стран Среднего Востока. По словам промоутера, юристы изучают контракт.
- Информацию прокомментировал генеральный директор К2 Promotions Александр Красюк, представляющий интересы Усика. Об этом сообщает Luckypunchnet.
- Он сообщил, что бой Фьюри с Джошуа не отменен официально. В то же время команда Усика ожидает информацию от WBO. У Усика ждут решения Джошуа – примет ли британец бой с Александром, или оставит титул.
Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа / Сравнительная инфографика Спорт 24