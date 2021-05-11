Джошуа та Ф'юрі вже погодили між собою деталі поєдинку. Бій відбудеться у Саудівській Аравії, проте остаточна дата вирішується – це може бути або 7, або 14 серпня.
До слова Ф'юрі відмовляється підписувати контракт на бій з Джошуа
Дата все ще у процесі. Звісно, Олімпійські Ігри закінчуються 7 серпня, тому з точки зору глобальної перспективи, буде сенс, якщо він відбудеться 14-го. Це одна із тих речей, які ми розраховуємо остаточно вирішити в наступні кілька днів,
– зазначив Хірн.
Промоутер визнав, що багато хто засмучений від того, як складалися справи щодо організації поєдинку. Проте він упевнений, що до кінця тижня про бій можна буде говорити офіційно.
"Ми у тому положенні, коли люди починають засмучуватися. Але угода підписана. Тепер ми перебуваємо на етапі, коли узгоджуємо незначні деталі контракту. З нашого боку і з боку Ей Джея, ми готові рухатися далі. З боку Тайсона Ф'юрі – є кілька адвокатів, які мають свою точку зору. Але немає причин, чому це не повинно відбутися до кінця тижня", – розповів промоутер.
Що відомо про скасування поєдинку між Ф'юрі та Джошуа
- На початку березня 2021 Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на 2 поєдинки. Однак вони досі не узгодили ні дату, ні місце поєдинку.
- Боб Арум вже декілька разів заявляв, що бій між Ф'юрі та Джошуа не відбудеться. Він повідомляв, що Джошуа доведеться провести захист титулу WBO проти українця Олександра Усика.
- Також, за словами Арума, Ф'юрі розглядає проведення третього бою проти Деонтея Уайлдера. Чемпіон світу за версією WBC планує переговори з Уайлдером.
- Едді Хірн повідомляв, що бій відбудеться у Саудівській Аравії. Однак Арум скептично поставився до слів промоутера Джошуа. Він вважає, що бій не встигнуть організувати.
- 1 травня Егіс Клімас, менеджер Усика, повідомив, що поєдинок Ф'юрі – Джошуа не відбудуться найближчим часом.
- У відповідь Хірн того ж дня запевнив, що все в силі. Він заявив, що отримав контракт від однієї з країн Середнього Сходу. За словами промоутера, юристи вивчають контракт.
- Інформацію прокоментував генеральний директор К2 Promotions Олександр Красюк, який представляє інтереси Усика. Про це повідомляє Luckypunchnet.
- Він повідомив, що бій Ф'юрі з Джошуа не скасовано офіційно. Водночас команда Усика чекає інформацію від WBO. В Усика чекають рішення Джошуа – чи прийме британець бій з Олександром, чи залишить титул.
Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа / Порівняльна інфографіка Спорт 24