Джошуа счастлив провести бой с Усиком, – промоутер намекнул на долгожданный поединок

Всемирная боксерская организация (WBO) на минувшей неделе санкционировала бой между чемпионом WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Глава промоутерской организации Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о планах Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Промоутер подтвердил намерения боксера провести в 2021 году 2 боя.

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"Разговаривал с Джошуа на прошлой неделе. Мы обсуждали Усика с ним и его тренером. Они более чем рады поединку с Александром. Джошуа постоянно встречается с теми, с кем должен встретиться. Я знаю, что он будет более чем счастлив подраться с Усиком.

Если Усик примет бой и условия будут благоприятными для всех, то этот поединок будет организовать проще всего, поскольку его назначили в WBO. Я вижу этот бой таким, если все будет честно", – заявил Хирн.

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