Глава промоутерской организации Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о планах Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Промоутер подтвердил намерения боксера провести в 2021 году 2 боя.
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"Разговаривал с Джошуа на прошлой неделе. Мы обсуждали Усика с ним и его тренером. Они более чем рады поединку с Александром. Джошуа постоянно встречается с теми, с кем должен встретиться. Я знаю, что он будет более чем счастлив подраться с Усиком.
Если Усик примет бой и условия будут благоприятными для всех, то этот поединок будет организовать проще всего, поскольку его назначили в WBO. Я вижу этот бой таким, если все будет честно", – заявил Хирн.
Джошуа отложил бой с Фьюри и подерется с Усиком
- Усик приостановил поиски будущего соперника до окончательного решения по бою Фьюри – Джошуа. Тайсон 16 мая объявил о бое с Джошуа. Боксеры могли выйти на один ринг 14 августа, а сам поединок должен был состояться в Саудовской Аравии. Бойцы могли заработать кругленькие суммы – примерно от 75 до 100 миллионов долларов.
- Но неожиданно на пути поединка за звание абсолютного чемпиона стал Деонтей Уайлдер. Американец выиграл суд и Фьюри обязали дать реванш. Они могут выйти на ринг в Лас-Вегасе.
- Тайсону придется отложить бой с земляком. В то же время британец может встретиться с Усиком, который является официальным претендентом на титул WBO.
- Промоутер Усика возобновил переговоры с Эдди Хирном, представляющим интересы Джошуа.