Глава промоутерської організації Matchroom Boxing Едді Хірн висловився про плани Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО). Промоутер підтвердив наміри боксера провести в 2021 році 2 бої.
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"Розмовляв з Джошуа минулого тижня. Ми обговорювали Усика з ним і його тренером. Вони більш ніж раді поєдинку з Олександром. Джошуа постійно зустрічається з тими, з ким має зустрітися. Я знаю, що він буде більш ніж щасливий побитися з Усиком.
Якщо Усик прийме бій і умови будуть сприятливими для всіх, то цей поєдинок буде організувати найпростіше, оскільки його призначили в WBO. Я бачу цей бій таким, якщо все буде чесно", – заявив Хірн.
Джошуа відклав бій з Ф'юрі і поб'ється з Усиком
- Усик призупинив пошуки майбутнього суперника до остаточного рішення щодо бою Ф'юрі – Джошуа. Тайсон 16 травня оголосив про бій з Джошуа. Боксери могли вийти на один ринг 14 серпня, а сам поєдинок повинен був відбутись у Саудівській Аравії. Самі бійці могли заробити кругленькі суми – приблизно від 75 до 100 мільйонів доларів.
- Та несподівано на заваді поєдинку за звання абсолютного чемпіона став Деонтей Уайлдер. Американець виграв суд і Ф'юрі зобов'язали дати реванш. Вони можуть вийти на ринг у Лас-Вегасі.
- Тайсону доведеться відкласти бій з земляком. Натомість британець може зустрітися з Усиком, який є офіційним претендентом на титул WBO.
- Промоутер Усика відновив переговори з Едді Хірном, який представляє інтереси Джошуа.