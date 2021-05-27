Глава промоутерської організації Matchroom Boxing Едді Хірн висловився про плани Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО). Промоутер підтвердив наміри боксера провести в 2021 році 2 бої.

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"Розмовляв з Джошуа минулого тижня. Ми обговорювали Усика з ним і його тренером. Вони більш ніж раді поєдинку з Олександром. Джошуа постійно зустрічається з тими, з ким має зустрітися. Я знаю, що він буде більш ніж щасливий побитися з Усиком.

Якщо Усик прийме бій і умови будуть сприятливими для всіх, то цей поєдинок буде організувати найпростіше, оскільки його призначили в WBO. Я бачу цей бій таким, якщо все буде чесно", – заявив Хірн.

Джошуа відклав бій з Ф'юрі і поб'ється з Усиком