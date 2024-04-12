Последний раз украинец выходил в ринг 26 августа 2023 года. Тогда он в андеркарде боя Александра Усика победил единогласным решением судей шведского боксера Энтони Йигита и защитил пояс WBO International.

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Беринчик имеет научную степень

Сейчас Денис Беринчик находится в тренировочном лагере, где готовится к самому статусному бою в своей профессиональной карьере. Интересной информацией о внеспортивной жизни украинского боксера поделился известный промоутер Александр Красюк.

По его словам, Денис Беринчик является очень незаурядным спортсменом. Кроме успехов в боксе он также является кандидатом наук.

Денис, мягко говоря, очень неглупый парень. Он не похож на абсолютное большинство ребят. Я сейчас не обобщаю. А говорю о том, что многие ребята живут одним боксом. Их больше ничего не интересует. Они думают, что если будут работать, то успех все равно придет. Нет, друг! В боксе все работают. А чтобы достигать успеха, надо расширять сферы своей работы.

И Беринчик – один из таких ребят. Он занимался наукой. Знаю, что он не очень афиширует это. Но он имеет научную степень. Это факт. И все мы были свидетелями того, как он писал диссертацию, защищал ее. Она по спортивной психологии. Да, да, да! Казалось бы, смотришь на Беринчика – парень со двора. А он, на секундочку, доктор философии", – рассказал Красюк.

Напомним. В начале полномасштабного вторжения Денис Беринчик стал на защиту родной страны, вступив в ряды территориальной обороны Киева. Впоследствии он вернулся к профессиональной карьере, однако до сих пор остается на связи с воинами, которых систематически посещает и помогает финансово, в частности, почти весь гонорар от боя с Мэнди отдал на ВСУ.

Краткие сведения о Денисе Беринчике