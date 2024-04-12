Последний раз украинец выходил в ринг 26 августа 2023 года. Тогда он в андеркарде боя Александра Усика победил единогласным решением судей шведского боксера Энтони Йигита и защитил пояс WBO International.
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Беринчик имеет научную степень
Сейчас Денис Беринчик находится в тренировочном лагере, где готовится к самому статусному бою в своей профессиональной карьере. Интересной информацией о внеспортивной жизни украинского боксера поделился известный промоутер Александр Красюк.
По его словам, Денис Беринчик является очень незаурядным спортсменом. Кроме успехов в боксе он также является кандидатом наук.
Денис, мягко говоря, очень неглупый парень. Он не похож на абсолютное большинство ребят. Я сейчас не обобщаю. А говорю о том, что многие ребята живут одним боксом. Их больше ничего не интересует. Они думают, что если будут работать, то успех все равно придет. Нет, друг! В боксе все работают. А чтобы достигать успеха, надо расширять сферы своей работы.
И Беринчик – один из таких ребят. Он занимался наукой. Знаю, что он не очень афиширует это. Но он имеет научную степень. Это факт. И все мы были свидетелями того, как он писал диссертацию, защищал ее. Она по спортивной психологии. Да, да, да! Казалось бы, смотришь на Беринчика – парень со двора. А он, на секундочку, доктор философии", – рассказал Красюк.
Краткие сведения о Денисе Беринчике
- Уроженец Луганщины
- Серебряный призер Олимпийских игр-2012 и чемпионата мира-2011
- На профессиональном уровне дебютировал в 2015 году
- В 2018 году завоевал титул WBO International, который уже 8 раз смог защитить
- Всего на профессиональном уровне провел 18 боев, в которых одержал все победы (9 нокаутом).