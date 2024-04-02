Все битвы с участием украинских боксеров будут титульными. Этот факт беспрекословно добавит яркости и привлечет еще большее внимание поклонников бокса.

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Возможно ли проведение объединительного боя между украинцами

Уже давно обсуждается возможность проведения боя между Денисом Беринчиком и Василием Ломаченко. Известный промоутер Александр Красюк прокомментировал, может ли состояться объединительный поединок, в случае их победы.

Я думаю, что наиболее реальным будет объединительный поединок между Беринчиком и Шакуром Стивенсоном, скорее, чем с Ломаченком. Не думаю, что мировое сообщество очень заинтересовано в поединке двух украинцев за несколько титулов. Хотя для нас это было бы историческое событие.

По поводу Ломаченка, я не могу комментировать, потому что я не знаю его реальные мотивы и реальные планы. Много всего еще должно состояться, но одно могу сказать точно, что будем болеть за наших. И, дай Бог, чем больше чемпионов будет в Украине, тем чаще будет звучать наш гимн, будет подниматься наш флаг, и тем больше упоминаний в мировых медиа будет о нашем государстве", – заявил Красюк.

Напомним. Бой Василия Ломаченка за титул IBF против Джорджа Камбососа состоится 12 мая, а Денис Беринчик 18 мая выйдет в ринг с Эмануэлем Наваретте в поединке за пояс WBO.