Востаннє українець виходив у ринг 26 серпня 2023 року. Тоді він в андеркарді бою Олександра Усика переміг одностайним рішенням суддів шведського боксера Ентоні Їгіта та захистив пояс WBO International.

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Берінчик має науковий ступінь

Наразі Денис Берінчик знаходиться у тренувальному таборі, де готується до найстатуснішого бою у своїй професійній кар'єрі. Цікавою інформацією щодо позаспортивного життя українського боксера поділився відомий промоутер Олександр Красюк.

За його словами, Денис Берінчик є дуже непересічним спортсменом. Окрім успіхів у боксі він також є кандидатом наук.

Денис, м'яко кажучи, дуже недурний хлопець. Він не схожий на абсолютну більшість хлопців. Я зараз не узагальнюю. А говорю про те, що багато хлопців живуть одним боксом. Їх більше нічого не цікавить. Вони думають, що якщо працюватимуть, то успіх все одно прийде. Ні, друже! У боксі всі працюють. А щоб досягати успіху, треба розширювати сфери своєї роботи.

І Берінчик – один із таких хлопців. Він займався наукою. Знаю, що він не дуже афішує це. Але він має науковий ступінь. Це факт. І всі ми були свідками того, як він писав дисертацію, захищав її. Вона зі спортивної психології. Так, так, так! Здавалося б, дивишся на Берінчика – хлопець зі двора. А він, на секундочку, доктор філософії", – розповів Красюк.

Нагадаємо. На початку повномасштабного вторгнення Денис Берінчик став на захист рідної країни, вступивши до лав територіальної оборони Києва. Згодом він повернувся до професійної кар'єри, проте досі залишається на зв'язку з воїнами, яких систематично відвідує та допомагає фінансово, зокрема, майже весь гонорар від бою з Менді віддав на ЗСУ.

Короткі відомості про Дениса Берінчика