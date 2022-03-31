Промоутер Джошуа рассказал, какие страны претендуют на реванш против Усика

Александр Усик начал подготовку к реваншу против Энтони Джошуа. Пока неизвестно, какая страна примет жаркий поединок.

Хирн: Есть новые предложения

Сначала речь шла о Саудовской Аравии. Вроде бы именно там состоится второй поединок между Усиком и Джошуа, а шейхи готовы выложить безумный гонорар за этот поединок.

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Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа рассказал, что на бой претендует сразу несколько стран. Пока ничего не решено, все остается на уровне заинтересованностей.

По поводу места проведения боя еще ничего не решено. Есть интерес из Великобритании и Саудовской Аравии, однако есть и новые предложения. В том числе из США,

– заметил Хирн.

Реванш Усик – Джошуа