Усик: Я больше и лучше помогу своей стране
Александр Усик сменил службу в территориальной обороне на подготовку к важному реваншу. Боксер объяснил свое решение в видеообращении.
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Усик отметил, что на ринге сможет гораздо больше помочь Украине, чем бы он бегал с автоматом по Киеву в территориальной обороне.
Александр поблагодарил всех за поддержку и критику.
Всем доброго вечера. Я решил начать подготовку к бою-реваншу против Энтони Джошуа. Таким образом, я больше и лучше помогу своей стране, чем если буду стоять в терробороне и буду бегать с автоматом по Киеву. Очень много друзей и близких позвонило и поддержало меня в этом. Недоброжелатели, добра вам и счастья, радости и мира. Все будет слава Богу. И все будет Украина. Всем хорошо,
– сказал боксер.
Видеообращение Александра Усика
Реванш Усик – Джошуа
- После войны в Украине Усик пополнил ряды терробороны Киевской области. После чего получил разрешение на выезд из страны ради поединка против Джошуа. Чем и воспользовался.
- Семья спортсмена поддержала решение Александра.
- Менеджер Эгис Климас был недовольным обозревателем ESPN Майком Копинджером, заявившим, что якобы правительство Украины разрешило чемпиону мира покинуть страну.
- Реванш может состояться в июне 2022 года.