Хирн: Есть новые предложения
Сначала речь шла о Саудовской Аравии. Вроде бы именно там состоится второй поединок между Усиком и Джошуа, а шейхи готовы выложить безумный гонорар за этот поединок.
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Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа рассказал, что на бой претендует сразу несколько стран. Пока ничего не решено, все остается на уровне заинтересованностей.
По поводу места проведения боя еще ничего не решено. Есть интерес из Великобритании и Саудовской Аравии, однако есть и новые предложения. В том числе из США,
– заметил Хирн.
Реванш Усик – Джошуа
- Второй поединок между боксерами может состояться в начале лета 2022 года. Крайний срок – начало июля.
- Александру Усику удалось выехать из Украины ради подготовки к бою против британца. В настоящее время боксер находится в чешской Праге.
- Чемпион мира обратился к украинцам и объяснил, почему ушел из терробороны и вернулся на ринг.