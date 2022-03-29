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СМИ отмечают, что шейхи хотят выплатить гонорар для боксеров в сумме 120 миллионов долларов. Джошуа получит большую часть этой суммы, но Усик в качестве действующего чемпиона будет претендовать на 50%. Или даже на большую долю из-за войны.

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Эта сумма на 40 миллионов больше гонорара за бой Джошуа с Энди Руисом.

Также они платили 50 миллионов долларов, чтобы пилоты Формулы-1 приехали выступать в Джидде на ГП Саудовской Аравии. Журналисты уверены, что таким образом шейхи укрепляют свой имидж на фоне нарушения прав человека в стране.

Ранее промоутер украинского боксера сообщал, что реванш, скорее всего, состоится в Саудовской Аравии. Бой может состояться уже в конце июня.

В первые дни полномасштабной войны Усик оборонял страну от оккупантов в рядах территориальной обороны Киевской области.

Затем 22 марта стало известно, что правительство Украины разрешило Усику выезд за границу для подготовки к реваншу за титул чемпиона мира с британским боксером Энтони Джошуа.

Усик воспользовался возможностью и уехал из Украины. Он пояснил, что на ринге от него пользы для Украины будет больше, чем в батальоне территориальной обороны.