Владимир Кличко: Это было непростое решение
Легенда бокса Владимир Кличко видит в таком поступке Александра Усика больше позитива, чем негатива. Кличко-младший отметил, что Усику будет очень сложно покинуть Украину, страдающую войной против России.
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Здесь есть плюсы и минусы, и для Александра это было безусловно непростое решение. Однако сам тот факт, что будет исполнен гимн нашей страны и поднят наш флаг, можно расценивать, скорее, с положительной, чем отрицательной стороны,
– сказал Кличко-младший.
А вот Василий Ломаченко не последовал примеру Усика. Украинский боксер отказался покидать защиту страны ради титульного боя против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа.
Променял оружие ради возвращения на ринг
- Практически с первых дней войны Усик выступил в территориальную оборону Киевской области.
- Впоследствии получил разрешение на выезд за границу ради подготовки к поединку против Энтони Джошуа. Чем воспользовался боксер.
- Усик записал видеообращение, объяснив свое решение об отъезде в чешскую Прагу для подготовки.
- Семья Александра поддержала решение боксера. Реванш против британца может состояться в первый месяц лета 2022 года.
- Отметим, что руссня захватила дом боксера в Ворзеле. Об этом сообщила супруга Усика, которая вышла на мирную акцию в поддержку Украины в столице Чехии.