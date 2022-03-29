Бой может состояться в Саудовской Аравии

По словам промоутера, бой, скорее всего, состоится в Саудовской Аравии. Боксеры могут выйти на ринг уже в июне 2022 года.

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Саудовская Аравия – это место, которое мы сейчас обсуждаем. Конец июня – это время, которое мы рассматриваем сейчас,

– сказал Красюк.

Он отметил, что все будет зависеть от того, как быстро удастся подписать бумаги. Также специалист заверил, что Александр может приступить к подготовке в ближайшее время.

"Многое будет зависеть от того, насколько быстро нам удастся подписать бумаги. Хорошо, что Усик уже в Европе и может приступить к подготовке", – добавил промоутер украинца.

С начала полномасштабной войны в Украине боксер вступил в территориальную оборону Киевской области.

Затем 22 марта стало известно, что правительство Украины разрешило Усику выезд за границу для подготовки к реваншу за титул чемпиона мира с британским боксером Энтони Джошуа.

Усик воспользовался возможностью и уехал из Украины. Он пояснил, что на ринге от него пользы для Украины будет больше, чем в батальоне территориальной обороны.