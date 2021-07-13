Уже в этом году: промоутер заявил о реванше Ломаченко и Лопеса
Источник:инстаграм luckypunchnet
Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что реванш легковесов Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) и абсолютного чемпиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) может состояться в 2021 году.
По мнению Красюка, этот бой вызовет больший ажиотаж, чем поединок американца с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO).
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"Ломаченко и Лопес могут подраться в этом году. Для этого должна произойти целая цепь событий. Нужно отменить поединок Камбосос – Лопес. Это можно сделать лишь в одном случае – Теофимо должен отказаться от титула IBF. Возможно ли это? Теоретически, да, почему нет.
Шла ли речь о реванше Ломаченко – Лопес? Да. Отец Теофимо это подтвердил и в эфире и в личной беседе. Думаю, что он состоится. Этот бой вызывает больший интерес, чем поединок Теофимо с Камбососом", – заявил Красюк.
Ломаченко может во второй раз выйти на ринг против Лопеса: главное
- В ночь с 26 на 27 июня Василий Ломаченко триумфально вернулся на ринг. 33-летний украинский боксер нокаутировал японца Масайоши Накатани. Бой длился 9 раундов.
- После поединка украинец снова обратился к Теофимо насчет реванша. Американская сторона тоже не держала язык за зубами и впервые сама заговорила о втором поединке.
- Вроде бы стороны уже пришли к договоренности. Осталось уговорить самого Теофимо выйти против Ломаченко на ринг во второй раз.