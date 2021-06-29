Команда Лопеса в своем репертуаре

Дэвид Маквотер, менеджер американского боксера Теофимо Лопеса, в интервью объявил гонорар, который заслужил украинский боксер. Сумма была очень низкой.

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В команде Лопеса не перестают удивлять самоуверенными заявлениями, так было и на этот раз. По их мнению, Василий Ломаченко не заслуживает даже гонорар в 1,5 миллиона долларов за реванш с Теофимо.

Также менеджер пожаловался на отношение к их команде во время первого поединка. Если украинец не согласится на условия американцев, то бой скорее всего будет сорван.

Мы бы согласились на этот бой хоть завтра, если бы Ломаченко принял наше предложение – 1,35 миллиона долларов. Мы вышли на первый бой без возможности реванша, с нами обращались как с дерьмом. Лома сможет выступать на PPV, если будет готов принять наши условия, или же пойдет к черту,

– заявил Маквотер.

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