Ломаченко ждет реванша с Лопесом

У нас после обеда Василий Ломаченко рассказал, состоится ли реванш с Теофимо Лопесом. Украинец откровенно заявил, что промоутер Эгис Климас уже разговаривал с Лопесом-старшим относительно второго боя между боксерами. Также там присутствовал и Боб Арум.

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Они пожали руки и вроде договорились о том, что будет реванш. Сейчас Лопесам надо провести поединок с Камбососом, а после этого, в декабре будет реванш. Вероятно, что в "Madison Square Garden",

– сказал Ломаченко.

"У Лопеса были проблемы в бою с Накатани. Возможно, что он вышел и не настроился на него. Тогда Накатани никто не знал, потому это вполне возможно. Я бы сказал, что Накатани неудобный соперник. Японцы всегда отличаются стойкостью и характером" – поделился впечатлениями от боя украинский боксер.