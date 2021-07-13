По мнению Красюка, этот бой вызовет больший ажиотаж, чем поединок американца с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO).

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"Ломаченко и Лопес могут подраться в этом году. Для этого должна произойти целая цепь событий. Нужно отменить поединок Камбосос – Лопес. Это можно сделать лишь в одном случае – Теофимо должен отказаться от титула IBF. Возможно ли это? Теоретически, да, почему нет.

Шла ли речь о реванше Ломаченко – Лопес? Да. Отец Теофимо это подтвердил и в эфире и в личной беседе. Думаю, что он состоится. Этот бой вызывает больший интерес, чем поединок Теофимо с Камбососом", – заявил Красюк.

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