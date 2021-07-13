На думку Красюка, цей бій викличе більший ажіотаж, ніж поєдинок американця з Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO).
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"Ломаченко і Лопес можуть побитися в цьому році. Для цього повиннен відбутися цілий ланцюг подій. Потрібно скасувати поєдинок Камбосос – Лопес. Це можна зробити лише в одному випадку – Теофімо повинен відмовитися від титулу IBF. Чи це можливо? Теоретично, так, чому ні.
Чи йшлося про реванш Ломаченко – Лопес? Так. Батько Теофімо це підтвердив і в ефірі, і в особистій бесіді. Думаю, що він відбудеться. Цей бій викликає більший інтерес, ніж поєдинок Теофімо з Камбососом", – заявив Красюк.
Ломаченко може вдруге вийти на ринг проти Лопеса: головне
- У ніч з 26 на 27 червня Василь Ломаченко тріумфально повернувся на ринг. 33-річний український боксер нокаутував японця Масайоші Накатані. Бій тривав 9 раундів.
- Після поєдинку українець знову звернувся до Теофімо щодо реваншу. Американська сторона теж не тримала язик за зубами та вперше сама заговорила про другий двобій.
- Начебто сторони вже дійшли домовленості. Залишилось вмовити самого Теофімо вийти проти Ломаченка на ринг вдруге.