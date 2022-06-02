Продолжаем быть солидарными с вами, – Шотландия тепло поздравила Украину с победой

Сборная Шотландии прекратила борьбу за чемпионат мира-2022. Обидчицей стала украинская национальная команда.

"Сегодня мы были соперниками 90 минут на поле"

Шотландия является одной из стран, которая стала на сторону Украины в войне против России. Шотландцы принимают украинских беженцев, вынужденно покинувших родные дома из-за российской агрессии, помогают финансово, собирают гуманитарную помощь.

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Но 1 июня национальные команды двух стран стали соперниками на футбольном поле. "Сине-желтые" выглядели очень круто, хотя где-то в середине второго тайма украинцы предпочли сопернику. Но даже это не помешало Украине обыграть соперника со счетом 1:3.

Даже поражение не разрушило мирные отношения между Шотландией и Украиной. Соперник приветствовал нашу сборную с победой и отметил, что продолжает быть солидарным с Украиной.

Поздравляем Украину. Сегодня мы были соперниками 90 минут на поле, но продолжаем быть солидарны с вами сейчас,

– написала прессслужба Шотландии.

Футболисты и главный тренер Шотландии Стив Кларк в своих интервью отметили игру сборной Александра Петракова.

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