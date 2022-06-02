"Сегодня мы были соперниками 90 минут на поле"
Шотландия является одной из стран, которая стала на сторону Украины в войне против России. Шотландцы принимают украинских беженцев, вынужденно покинувших родные дома из-за российской агрессии, помогают финансово, собирают гуманитарную помощь.
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Но 1 июня национальные команды двух стран стали соперниками на футбольном поле. "Сине-желтые" выглядели очень круто, хотя где-то в середине второго тайма украинцы предпочли сопернику. Но даже это не помешало Украине обыграть соперника со счетом 1:3.
Даже поражение не разрушило мирные отношения между Шотландией и Украиной. Соперник приветствовал нашу сборную с победой и отметил, что продолжает быть солидарным с Украиной.
Поздравляем Украину. Сегодня мы были соперниками 90 минут на поле, но продолжаем быть солидарны с вами сейчас,
– написала прессслужба Шотландии.
Футболисты и главный тренер Шотландии Стив Кларк в своих интервью отметили игру сборной Александра Петракова.
Как сборная Украины победила Шотландию
- Около 50 тысяч фанатов пришли взглянуть на полуфинал плей-офф отбора чемпионата мира-2022 Шотландия – Украина. Из них три тысячи болельщиков были из нашей страны. Они на протяжении всего матча поддерживали команду Петракова и напомнили всему миру о войне против России, скандируя "ВСУ".
- На 33-й минуте Андрей Ярмоленко красиво забил после филигранной передачи из глубины поля от Руслана Малиновского. Напомним, что именно Ярмоленко вывел команду с капитанской повязкой.
- Уже после перерыва Роман Яремчук удвоил преимущество украинцев.
- После чего наши ребята отдали инициативу сопернику, пропустили, но не потеряли преимущество. Уже в компенсированное к матчу время Довбик укрепил преимущество Украины. Артем выбежал лицом к лицу с голкипером и легко переиграл стража ворот.
- Украинская сборная победила Шотландию Петраков и Руслан Малиновский посвятили победу украинскому народу. Остался один шаг к поездке в Катар. 5 июня украинские футболисты сыграют против Уэльса.