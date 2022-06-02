"Сьогодні ми були суперниками 90 хвилин на полі"
Шотландія є однією з тих країн, яка стала на сторону України у війні проти Росії. Шотландці приймають українських біженців, які вимушено покинули рідні домівки через російську агресію, допомагають фінансово, збирають гуманітарну допомогу.
До теми Це було неймовірно, – Шевченко привітав збірну України з перемогою над Шотландією
Але 1 червня національні команди цих двох країн стали суперниками на футбольному полі. "Синьо-жовті" виглядали дуже круто, хоча десь у середині другого тайму українці віддали перевагу супернику. Але навіть це не завадило Україні переграти суперника з рахунком 1:3.
Навіть поразка не зруйнувала мирні стосунки між Шотландією та Україною. Суперник привітав нашу збірну з перемогою та відзначив, що продовжує бути солідарним з Україною.
Вітаємо Україну. Сьогодні ми були суперниками 90 хвилин на полі, але продовжуємо бути солідарними з вами зараз,
– написала пресслужба Шотландії.
Футболісти та головний тренер Шотландії Стів Кларк у своїх інтерв'ю теж відзначили гру збірної Олександра Петракова.
Як збірна України перемогла Шотландію
- Близько 50 тисяч фанатів прийшли подивитись на півфінал плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 Шотландія – Україна. Із них три тисячі уболівальників були з нашої країни. Вони протягом усього матчу підтримували команду Петракова та нагадали усьому світу про війну проти Росії, скандуючи "ЗСУ".
- На 33-й хвилині Андрій Ярмоленко красиво забив після філігранної передачі з глибини поля від Руслана Маліновського. Нагадаємо, що саме Ярмоленко вивів команду з капітанською пов'язкою.
- Вже по перерві Роман Яремчук подвоїв перевагу українців.
- Після чого наші хлопці віддали ініціативу супернику, пропустили, але не розгубили перевагу. Вже у компенсований до матчу час Довбик зміцнив перевагу України. Артем вибіг віч-на-віч з голкіпером та легко переграв стража воріт.
- Українська збірна перемогла Шотландію. Петраков та Руслан Маліновський присвятили цю перемогу українському народу. Залишився один крок до поїздки у Катар. 5-го червня українські футболісти зіграють проти Уельсу.