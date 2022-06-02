Шевченко: Приветствую сборную Украины с победой

Андрей Шевченко с трибун стадиона "Гэмпден Парк" поддерживал украинскую сборную. Видим, что наставник приехал в Глазго на фарт, а "сине-желтые" обыграли Шотландию в борьбе за чемпионат мира-2022.

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Тренер приветствовал национальную команду в своих соцсетях. Он отметил, что эта победа очень важна не только для сборной, но и для всей страны. Приветствие Шевченко написал на украинском языке, а продублировал на английском.

Поздравляю сборную Украины с победой. Это была невероятно очень важная победа. Слава Украине!,

– написал Шевченко.

Отметим, что на послематчевой пресс-конференции Петраков посвятил эту победу украинскому народу.

Ход важного поединка

Поединок против Шотландии завершился победой Украины со счетом 1:3. Нули на табло размочил Андрей Ярмоленко, выведший команду на футбольное поле с капитанской повязкой. Андрей красиво опрокинул голкипера соперника после роскошной передачи Руслана Малиновского. Именно Ярмоленко стал лучшим футболистом матча по версии WhoScored.

Именно со счётом 0:1 закончился первый тайм.

Почти сразу после перерыва Яремчук удвоил преимущество украинцев. Роман ударом головой прошил сетку ворот Шотландии после верховой передачи от Александра Караваева.

Затем "сине-желтые" несколько устали и отдали инициативу хозяевам, которые отквитали один гол благодаря точному удару Каллума Макгрегора и грубой ошибке нашего голкипера Георгия Бущана.

Уже по доброй традиции точку в матче поставил Довбык. Все как на Евро-2020 в игре против Швеции. Артем результативно запер пас от Александра Зинченко и поставил точку в поединке.

Теперь 5 июня подопечные Александра Петракова сыграют в финальном сражении за чемпионат мира-2022 против Уэльса.

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