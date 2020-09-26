Боссы "Аталанты" не собираются отпускать украинского легионера Руслана Малиновского в другой клуб. Украинец прекрасно вписывается в игру команды, поэтому ожидать трансфера футболиста не нужно.

Ясность относительно будущей судьбы Руслана Малиновского в "Аталанте" внес его агент Сергей Серебрянников в интервью "Вацко LIVE".

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Малиновский ни ногой из "Аталанты"

Агент считает, что украинец провел прошлый сезон на отлично, быстро адаптировавшись в новой команде и стал игроком основного состава.

По словам Серебрянникова, главный наставник "Аталанты" сам не раз заявлял, что благодаря универсальности Малиновского может менять игру команды на футбольном поле и использовать различные варианты тактик.

Агент опроверг всю информацию о продаже футболиста в другой клуб. Он разговаривал с президентом клуба, который сказал, что не намерен вскоре отдавать украинца в другую команду.

Интересно! Известный портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов Серии А, где теперь можно увидеть самых дорогих футболистов чемпионата, в частности в линии полузащиты, где играет украинец. Цена Малиновского стремительно выросла за последние 5 месяцев. Сезон 2019/20 был очень удачным для полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, из-за чего его стоимость выросла на 10 миллионов и составила 21 миллион евро.

Ранее сообщалось, что Малиновским заинтересовался английский "Лидс".