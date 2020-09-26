Продаст ли "Аталанта" Малиновского: ответ агента
Боссы "Аталанты" не собираются отпускать украинского легионера Руслана Малиновского в другой клуб. Украинец прекрасно вписывается в игру команды, поэтому ожидать трансфера футболиста не нужно.
Ясность относительно будущей судьбы Руслана Малиновского в "Аталанте" внес его агент Сергей Серебрянников в интервью "Вацко LIVE".
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Малиновский ни ногой из "Аталанты"
Агент считает, что украинец провел прошлый сезон на отлично, быстро адаптировавшись в новой команде и стал игроком основного состава.
По словам Серебрянникова, главный наставник "Аталанты" сам не раз заявлял, что благодаря универсальности Малиновского может менять игру команды на футбольном поле и использовать различные варианты тактик.
Агент опроверг всю информацию о продаже футболиста в другой клуб. Он разговаривал с президентом клуба, который сказал, что не намерен вскоре отдавать украинца в другую команду.
Ранее сообщалось, что Малиновским заинтересовался английский "Лидс".
- Всего Малиновский провел за "Аталанту" в Серии А 34 матча.
- На счету футболиста 8 голов и 4 ассиста. Благодаря этому Малиновский один из лучших игроков чемпионата Италии после рестарта.
- Также Малиновский вошел в число самых полезных игроков прошлого чемпионата Италии в своем амплуа по оценкам компании InStat.