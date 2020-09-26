Чи продасть "Аталанта" Маліновського: відповідь агента
Боси "Аталанти" не збираються відпускати українського легіонера Руслана Маліновського у інший клуб. Українець чудово вписується у гру команди, тому очікувати трансферу футболіста не потрібно.
Ясність щодо майбутньої долі Руслана Маліновського у "Аталанті" вніс його агент Сергій Серебрянников у інтерв'ю "Вацко LIVE".
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Маліновський ні ногою з "Аталанти"
Агент вважає, що українець провів минулий сезон на відмінно, швидко адаптувавшись у новій команді та став гравцем основного складу.
За словами Серебрянникова, головний наставник "Аталанти" сам не раз заявляв, що завдяки універсальності Маліновського може змінювати гру команди на футбольному полі та використовувати різноманітні варіанти тактик.
Агент спростував всю інформацію про продаж футболіста у інший клуб. Він мав розмову із президентом клубу, який сказав, що немає наміру незабаром віддавати українця у іншу команду.
Раніше повідомлялось, що Маліновським зацікавився англійський "Лідс".
- Усього Маліновський провів за "Аталанту" в Серії А 34 матчі.
- На рахунку футболіста 8 голів і 4 асисти. Завдяки цьому Маліновський один з найкращих гравців чемпіонату Італії після рестарту.
- Також Маліновський увійшов в число найкорисніших гравців минулого чемпіонату Італії в своєму амплуа за оцінками компанії InStat.