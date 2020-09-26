Боси "Аталанти" не збираються відпускати українського легіонера Руслана Маліновського у інший клуб. Українець чудово вписується у гру команди, тому очікувати трансферу футболіста не потрібно.

Ясність щодо майбутньої долі Руслана Маліновського у "Аталанті" вніс його агент Сергій Серебрянников у інтерв'ю "Вацко LIVE".

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Маліновський ні ногою з "Аталанти"

Агент вважає, що українець провів минулий сезон на відмінно, швидко адаптувавшись у новій команді та став гравцем основного складу.

За словами Серебрянникова, головний наставник "Аталанти" сам не раз заявляв, що завдяки універсальності Маліновського може змінювати гру команди на футбольному полі та використовувати різноманітні варіанти тактик.

Агент спростував всю інформацію про продаж футболіста у інший клуб. Він мав розмову із президентом клубу, який сказав, що немає наміру незабаром віддавати українця у іншу команду.

Цікаво! Відомий портал Transfermarkt оновив вартість футболістів Серії А, де тепер можна побачити найдорожчих футболістів чемпіонату, зокрема у лінії півзахисту, де грає українець. Ціна Маліновського стрімко зросла за останні 5 місяців. Сезон 2019/20 був дуже вдалим для півзахисника "Аталанти" Руслана Маліновського, через що його вартість зросла на 10 мільйонів та склала 21 мільйон євро.

Раніше повідомлялось, що Маліновським зацікавився англійський "Лідс".