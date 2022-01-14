Давние соперники определят претендента на титул Усика

Международная боксерская федерация решила определить обязательного соперника для Усика. Сначала Хргович должен был встретиться с Луисом Ортисом. Но кубинец и впоследствии новозеландец Джозеф Паркер отказались от боя с хорватом.

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Поединок с непобедимым профессионалом Хрговичем при официальном претенденте на титул IBF решил принять олимпийский чемпион 2016 года Тони Йока.

"В любом случае, где угодно. Вы знаете меня, я никогда не прятался", – написал небитый в профессионалах Йока в инстаграме.

В своем инстаграме бой против Йока подтвердил Хргович, рекорд которого составляет 14:0. Он заявил, что француз официально принял сражение.

Это начало. Тони Йока официально принял вызов, чтобы сразиться со мной в финальном поединке за статус претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе. Поехали,

– написал хорват.

Когда состоится бой Хргович – Йока неизвестно.

Следует заметить, что Хргович – бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года. В полуфинале хорватского боксера избил именно Йока. Впоследствии француз в финале одолел еще одного известного боксера – британца Джо Джойса.

К сведению. Бой Йока – Хргович на Олимпиаде можно посмотреть на официальном сайте Игр 2016 года.