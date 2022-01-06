Потенциальные соперники Усика
В IBF решили, что официального претендента на титул должны определить Луис Ортис и Филипп Хргович.
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Непобедимый хорватский боксер сразу принял бой с Ортисом. Однако кубинский боец отказался от поединка из-за травмы.
После этого соперником Хрговича мог стать Джозеф Паркер. Однако новозеландец тоже не принял встречу с Хрговичем. С чем связано решение Паркера – неизвестно.
В рейтинге IBF после Паркера идут Энтони Джошуа и Тони Йока. Учитывая, что судьба титула IBF определится в реванше между Усиком и Джошуа, Тони Йока может стать соперником Хрговича.
Французский боксер Йока получил три дня, чтобы принять решение о поединке против Хрговича.
- В настоящее время Александр Усик обладает титулами WBO, WBA, IBF. Украинец был официальным претендентом по линии WBO и воспользовался шансом выиграть титул.
- Пока неизвестно, определит ли официального претендента по версии WBA. Таким образом, победитель боя Усик – Джошуа в следующем бою после реванша будет вынужден защищать пояс IBF.