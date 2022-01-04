Ортис и Хргович определят официального претендента

Потенциальным соперником Усика может стать победитель поединка Луис Ортис – Филипп Хргович.

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Сообщается, что 3 января IBF направила письма Ортису и Хрговичу для того, чтобы начать переговоры по бою за статус претендента на пояс Усика.

В IBF приняли такое решение после того, как Ортис победил бывшего чемпиона IBF Чарльза Мартина. Кубинцу и непобедимому хорвату Хрговичу дали три дня, чтобы принять решение.

По предварительной информации представители Хрговича принять бой с Ортисом. Зато команда Ортиса, дважды проигравшая Деонтею Уайлдеру в боях за пояс WBC, пока молчит.

Альтернативное определение претендента на титул

Существует вероятность, что Ортис и Хргович не договорятся о бое. Тогда IBF будет выбирать обязательного претендента на пояс Усика согласно рейтингу.

В рейтинге IBF пока нет первого номера. Чарльз Мартин удерживает второе место, но, скорее всего, опустится в рейтинге после поражения Ортиса.

Вторым после американца идет именно Хргович. Дальше Джо Джойс и Энтони Джошуа.

Предыдущую официальную защиту пояса IBF проводил Энтони Джошуа. В декабре 2020 года он нокаутировал Кубрата Пулева. Усик был претендентом на титул WBO и отобрал у Джошуа еще и пояса WBA и IBF.