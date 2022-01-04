Ортис и Хргович определят официального претендента
Потенциальным соперником Усика может стать победитель поединка Луис Ортис – Филипп Хргович.
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Сообщается, что 3 января IBF направила письма Ортису и Хрговичу для того, чтобы начать переговоры по бою за статус претендента на пояс Усика.
В IBF приняли такое решение после того, как Ортис победил бывшего чемпиона IBF Чарльза Мартина. Кубинцу и непобедимому хорвату Хрговичу дали три дня, чтобы принять решение.
По предварительной информации представители Хрговича принять бой с Ортисом. Зато команда Ортиса, дважды проигравшая Деонтею Уайлдеру в боях за пояс WBC, пока молчит.
Альтернативное определение претендента на титул
Существует вероятность, что Ортис и Хргович не договорятся о бое. Тогда IBF будет выбирать обязательного претендента на пояс Усика согласно рейтингу.
В рейтинге IBF пока нет первого номера. Чарльз Мартин удерживает второе место, но, скорее всего, опустится в рейтинге после поражения Ортиса.
Вторым после американца идет именно Хргович. Дальше Джо Джойс и Энтони Джошуа.
Предыдущую официальную защиту пояса IBF проводил Энтони Джошуа. В декабре 2020 года он нокаутировал Кубрата Пулева. Усик был претендентом на титул WBO и отобрал у Джошуа еще и пояса WBA и IBF.