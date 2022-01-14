Давні суперники визначать претендента на титул Усика

Міжнародна боксерська федерація вирішила визначити обов'язкового суперника для Усика. Спершу Хргович мав зустрітися з Луїсом Ортісом. Але кубинець і згодом новозеландець Джозеф Паркер відмовилися від бою з хорватом.

До теми Відразу двоє боксерів відмовилися від потенційного бою з Усиком за чемпіонський титул

Поєдинок з непереможним професіоналом Хрговичем за офіційного претендента на титул IBF вирішив прийняти олімпійський чемпіон 2016 року Тоні Йока.

"Будь-коли, будь-де. Ви знаєте мене, я ніколи не ховався", – написав небитий у професіоналах Йока в інстаграмі.

У своєму інстаграмі бій проти Йоки підтвердив Хргович, рекорд якого складає 14-0. Він заявив, що француз офіційно прийняв бій.

Це початок. Тоні Йока офіційно прийняв виклик, щоб битися зі мною у фінальному поєдинку за статус претендента на титул чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі. Поїхали,

– написав хорват.

Коли відбудеться бій Хргович – Йока невідомо.

Слід зауважити, що Хргович – бронзовий призер Олімпійських ігор 2016. У півфіналі хорватського боксера побив саме Йока. Згодом француз у фіналі здолав ще одного відомого боксера – британця Джо Джойса.

До уваги. Бій Йока – Хргович на Олімпіаді можна переглянути на офіційному сайті Ігор 2016.