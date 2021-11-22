Призер Олимпиады Горуна назвал причину неудачного выступления на чемпионате мира по карате
Источник:инстаграм Станислава Горуны
Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020 Станислав Горуна рассказал, почему неудачно выступил на чемпионате мира по карате в Дубае. По словам спортсмена, подготовка к стартам длилась всего две недели.
Горюна тренировался всего 2 недели
Каратист рассказал, что после Олимпийских игр в Токио ощутил эмоциональное выгорание.
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Спортсмен признается, что после Олимпиады-2020 вообще не хотел заниматься карате. Из-за такого эмоционального состояния и желания отвлечься, Станислав согласился на "Танцы со звездами".
Последние два месяца я участвовал в "Танцах со звездами". Моя подготовка к чемпионату мира длилась всего две недели – одна неделя дома и одна в тренировочном лагере в Египте. Поэтому результат ЧМ не оказался хорошим для меня,
– рассказал Горуна.
- На чемпионате мира по карате-2021 в Дубае украинец потерпел поражение еще в первом раунде.
- Для Станислава это были первые соревнования после Олимпиады. В преддверии международного старта украинские каратисты провели тренировочный сбор в Египте.
Выступление других украинцев на чемпионате мира
- Всего сборной Украины удалось завоевать 3 медали в Дубае.
- Галина Мельник завоевала Украину первую медаль чемпионата мира по кумите в категории до 68 килограммов, украинка стала бронзовым призером.
- Еще одну "бронзу" завоевала Екатерина Кривая.
- Анита Серегина стала автором третьей награды Украины на чемпионате мира по карате, она пополнила копилку сборной серебряной наградой.