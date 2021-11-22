Призер Олимпиады Горуна назвал причину неудачного выступления на чемпионате мира по карате

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020 Станислав Горуна рассказал, почему неудачно выступил на чемпионате мира по карате в Дубае. По словам спортсмена, подготовка к стартам длилась всего две недели.

Горюна тренировался всего 2 недели

Каратист рассказал, что после Олимпийских игр в Токио ощутил эмоциональное выгорание.

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Спортсмен признается, что после Олимпиады-2020 вообще не хотел заниматься карате. Из-за такого эмоционального состояния и желания отвлечься, Станислав согласился на "Танцы со звездами".

Последние два месяца я участвовал в "Танцах со звездами". Моя подготовка к чемпионату мира длилась всего две недели – одна неделя дома и одна в тренировочном лагере в Египте. Поэтому результат ЧМ не оказался хорошим для меня,

– рассказал Горуна.

На чемпионате мира по карате-2021 в Дубае украинец потерпел поражение еще в первом раунде.

Для Станислава это были первые соревнования после Олимпиады. В преддверии международного старта украинские каратисты провели тренировочный сбор в Египте.

Выступление других украинцев на чемпионате мира

Всего сборной Украины удалось завоевать 3 медали в Дубае.

Галина Мельник завоевала Украину первую медаль чемпионата мира по кумите в категории до 68 килограммов, украинка стала бронзовым призером.

Еще одну "бронзу" завоевала Екатерина Кривая.

Анита Серегина стала автором третьей награды Украины на чемпионате мира по карате, она пополнила копилку сборной серебряной наградой.