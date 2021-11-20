Первое "серебро" для Украины
Анита Серегина соревновалась в весовой категории до 61 килограмма. Опытная 31-летняя каратистка из Украины благодаря успешным результатам пробилась в финал, где боролась за "золото" чемпионата мира.
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В финале украинку ждала представительница Сербии. К сожалению, Серегина обидно уступила оппонентке с отставанием в один балл – 1:2. Анита Серегина стала серебряным призером чемпионата мира в Дубае.
На пути к золотому финалу Серегина "снесла" 5 соперниц – из Кипра, Нидерландов, Испании, Филиппин и Канады. Напомним, что Анита отобралась на Олимпийские игры в Токио, но не смогла принести Украине медаль.
Призеры чемпионата мира по Украине
- Сборная Украины получила три награды, все были добыты 20 ноября.
- Отсчет в сокровищнице нашей страны открыла Галина Мельник. Львовянка одержала победу над австрийской каратисткой в весовой категории до 68 килограммов (3:0). Мельник везет в Украину бронзовую медаль.
- Уже через некоторое время украинская копилка пополнилась еще одной "бронзой". Третье место в весе до 50 килограммов заняла 29-летняя Екатерина Кривая.