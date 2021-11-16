Станислав Горуна (Украина) – Тимоти Петерсон (Нидерланды) 0: 2

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В первой встрече весовой категории до 75 кг Горуна потерпел поражение от представителя Нидерландов Тимоти Петерсона (0:2).

Это были первые соревнования Горуны после Олимпиады-2020. Накануне международного старта украинские каратисты провели тренировочный сбор в Египте. Чемпионат мира продлится до 21 ноября.

В этом году каратэ впервые было представлено в олимпийской программе. После Игр в Токио-2020 Международный олимпийский комитет подтвердил, что этот вид спорта не будет в программе Парижа-2024.

"Бронза" Горуны в Токио

Горуна вышел в полуфинал Олимпиады-2020 в кумите. Его соперником стал итальянский каратист Луиджи Буза. В очень сложном бою украинец проиграл со счетом 3:0. К сожалению, Горуна не смог отыграть отставание и получил бронзовую награду Олимпийских игр в Токио.